Куда пойти 18 — 20 февраля: первые цветы в Ботаническом, беседы с мозгом в БДТ и «Книжный маяк»

Зима уже надоела не только вам, но и организаторам мероприятий. В эти выходные в Петербурге откроются большие весенние выставки, в клубах споют о возрождении и любви, а в кино покажут новый фильм с Хоакином Фениксом, вдохновляющий на путешествия.