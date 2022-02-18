Фонтанка

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Это настояший костолом ! Да сделайте для дворников ручные рассыпалки песка "моей системы" и травм будет меньше.«Если дед мой упа...
  • Паподополус
    Методика допроса женщин. Анализ. Основной инстинкт (1992) https://youtu.be/CJXIkuRY_fM«Саша, будь сильн...
  • Сергей Дмитриев
    р Я  предлагаю вооружить их ручными рассыпалками "моей системы". Они были эффектно показаны по ТВ Кишинёва ещё в нача...Хроника «никогда ...

Куда пойти 18 — 20 февраля: первые цветы в Ботаническом, беседы с мозгом в БДТ и «Книжный маяк»

Куда пойти 18 — 20 февраля: первые цветы в Ботаническом, беседы с мозгом в БДТ и «Книжный маяк»

Зима уже надоела не только вам, но и организаторам мероприятий. В эти выходные в Петербурге откроются большие весенние выставки, в клубах споют о возрождении и любви, а в кино покажут новый фильм с Хоакином Фениксом, вдохновляющий на путешествия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх