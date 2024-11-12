Пятикилометровый забег пройдет в субботу в парке Дружбы

Несмотря на наступившие холода, пятикилометровые забеги в парке Дружбы продолжатся. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Северных парков» столицы, «Клуб любителей бега «5 вёрст» проводит совместные тренировки по субботам с 9:00 до 11:00 в парках «Северное Тушино» и Дружбы.