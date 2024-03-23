Русская весна
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Русская весна

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Следком сообщил подробности о задержании террористов и жертвах в «Крокусе»

Следком сообщил подробности о задержании террористов и жертвах в «Крокусе»

Следственный комитет РФ подтверждает, что спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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