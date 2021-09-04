Мировое обозрение

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Выполнены первые работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС

Выполнены первые работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что российские космонавты завершили 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД-49) для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав Международной космической станции (МКС).

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