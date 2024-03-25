Эксперт МФП Захаренкова: россияне могут не отвечать на рабочие звонки в выходные

Сотрудники, согласно конституции и Трудовому кодексу, имеют право не отвечать на рабочие звонки во время отпуска, в выходные дни и после окончания рабочего времени, однако это будет зависеть от специфики труда.
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