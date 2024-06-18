Le Figaro: Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в двух оставшихся матчах группового этапа чемпионата Европы - 2024 после перелома носа, который он получил в матче против национальной команды Австрии (1:0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии