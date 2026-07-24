Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

148 подписчиков

«Октава ДМ» представила профессиональные решения для медиапроизводства на Media Production Lab

«Октава ДМ» представила профессиональные решения для медиапроизводства на Media Production Lab

 Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) представила собственные разработки для кино, телевидения и концертной деятельности на первой специализированной выставке Media Production Lab в Барнауле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии