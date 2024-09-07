Новую коммунальную технику закупили в Серпухове

В Серпухове активно продолжается подготовка коммунальных служб к осенне-зимнему сезону. В автопарк «Комбинат благоустройства» поступили пять новых автомобилей «Соболь» и универсальный многофункциональный погрузчик.
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