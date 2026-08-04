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Гендиректор Терех: первый перехват системы ПВО FREYJA планируется в 2027 году

Гендиректор Терех: первый перехват системы ПВО FREYJA планируется в 2027 году

Украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point заключил соглашения с 13 европейскими компаниями на поставку радаров, систем наведения и других компонентов для проекта противоракетной обороны FREYJA.

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