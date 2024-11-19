ПСК «Фарма» начнет выпускать аналог «Оземпика»

Датская компания Novo Nordisk весной 2023 года прекратила поставлять свой препарат в Россию. С тех пор в РФ зарегистрировали несколько аналогов лекарстваКомпания «ПСК Фарма» получила спецразрешение на выпуск аналога «Оземпика» для лечения диабета без согласия владельца патента — датской Novo Nordisk.
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