Капрмонт системы безопасности в калужской поликлинике обойдется в 8,7 млн руб

На сайте Госзакупок появилось два контракта на капитальный ремонт базовой поликлиники, под которыми подразумевается полная замена системы пожарной сигнализации, телевизионной системы охранного наблюдения охранно-тревожной сигнализации.
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