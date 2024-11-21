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Калужские новости

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Капрмонт системы безопасности в калужской поликлинике обойдется в 8,7 млн руб

Капрмонт системы безопасности в калужской поликлинике обойдется в 8,7 млн руб

На сайте Госзакупок появилось два контракта на капитальный ремонт базовой поликлиники, под которыми подразумевается полная замена системы пожарной сигнализации, телевизионной системы охранного наблюдения охранно-тревожной сигнализации.

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