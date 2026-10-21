Коллаж Царьграда Есть пять причин, почему Трамп решил не применять "адские санкции" против России, и ещё две, почему они всё-таки появились.
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Трудно просчитать и оценить что будет если Трамп решит применить "адские санкции" для мировой торговли. Если с Россией у США товарооборот сравнительно незначительный, там хоть 500% пошлин на российские товары накладывай - это не повлияет коренным образом на экономику стран, другое дело с Китаем и Индией - до 100% это может быть выше и на 20, и на 30%...
Вспомним как китайские политики в апреле 2025 года призвали США "немедленно исправить ошибочную практику" и "отменить все односторонние пошлины в отношении Китая", чтобы в дальнейшем "на основе взаимного уважения урегулировать разногласия через равноправный диалог".
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