Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Ногинское» в поселке Обухово задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
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