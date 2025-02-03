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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи: следующий выпуск State of Play пройдёт уже совсем скоро Microsoft уже провела пе...

Слухи: следующий выпуск State of Play пройдёт уже совсем скоро Microsoft уже провела пе...

Слухи: следующий выпуск State of Play пройдёт уже совсем скороMicrosoft уже провела первую игровую презентацию в 2025 году, Nintendo наметила дату специального выпуска Nintendo Direct о Switch 2, а Sony не спешит устраивать следующую State of Play.

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