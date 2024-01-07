В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год

Конгресс США согласовал общий бюджет правительства на 2024 год — он составит $1,59 трлн. Об этом говорится в заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона (республиканца от штата Луизиана), опубликованном в воскресенье, 7 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии