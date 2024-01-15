Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует 50 миллиардов евро помощи ЕС Украине, совершенно справедливо полагая, что за четыре года в ходе конфликта может произойти всё, что угодно, включая мирное соглашение, учитывая провал ВСУ на фронте.