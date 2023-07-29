"Батька – мужик". Лукашенко снова показал Москве, как нужно бороться с предателями

Вадим Карепов Объединить две страны Белоруссию и Россию и президентом сделать батьку. Он и с алигархами и с пятой колонной разберётся в два счета и СВО закончит куда быстрее чем наши соплежуи

ЗЖ Зоя Жук Добавьте еще введение В Белоруси смертной казни за терроризм. А у нас все либеральничают.