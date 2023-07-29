Складывается ощущение, что все здравые идеи, предлагаемые в России, реализуются не в России (или реализуются, но с большим опозданием), а в Белоруссии.
"Батька – мужик". Лукашенко снова показал Москве, как нужно бороться с предателями
Комментарии
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Вадим Карепов
Объединить две страны Белоруссию и Россию и президентом сделать батьку. Он и с алигархами и с пятой колонной разберётся в два счета и СВО закончит куда быстрее чем наши соплежуи
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1 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Добавьте еще введение В Белоруси смертной казни за терроризм. А у нас все либеральничают.
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20 мин.
Максим Маркин
ГК РФ в 90е слизали с наполеоновского, а там - векселя, как в Гобсеке, кто в наше время ими в обороте пользуется ? А вот банки - уцепились прекрасно для отмывки ..
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12 мин.
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