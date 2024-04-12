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Гол Тарасенко и шат-аут Бобровского принесли «Флориде» крупную победу в матче с «Коламбусом»

Гол Тарасенко и шат-аут Бобровского принесли «Флориде» крупную победу в матче с «Коламбусом»

«Флорида» на домашней арене забросила четыре шайбы в ворота «Коламбуса». В ночь на 12 апреля в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс».

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