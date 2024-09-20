Косметолог объяснила, чем чревата привычка умываться мылом

Надин Пак предупредила о риске появления дерматозаМногие люди пренебрегают уходом за кожей и для её очищения используют только мыло.
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