Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации Воркуты.
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