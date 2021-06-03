Медвежий угол

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Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"

Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"

Экс-руководитель спецслужбы "Натив" политолог Яков Кедми высказался о главной беде Запада. Она ярко проявилась после инцидента с самолётом Ryanair в Минске.

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Виктор Горшков
От Белоруссии не отстанут и рано или поздно ее добъют. Силы не равны. Спасение белорусского народа только в единении с российским народом.

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