Израиль и ХАМАС (Запад) или все, что вы хотели знать о нынешнем конфликте

Что находится за интерфейсом происходящего сегодня конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, которая пришла к власти в 2006 году, развязав гражданскую войну среди палестинцев, сильно ослабив ФАТХ Махмуда Аббаса? Вопрос нетривиальный.