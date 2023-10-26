Израиль и ХАМАС (Запад) или все, что вы хотели знать о нынешнем конфликте

Что находится за интерфейсом происходящего сегодня конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, которая пришла к власти в 2006 году, развязав гражданскую войну среди палестинцев, сильно ослабив ФАТХ Махмуда Аббаса? Вопрос нетривиальный.
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