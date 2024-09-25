Минэкономразвития: прогноз ОЭСР роста ВВП России уже не удивляет

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов.
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