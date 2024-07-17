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Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ-100 займёт один месяц

Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ-100 займёт один месяц

Родственники членов экипажа сдадут анализы для проведения исследования.Экспертиза ДНК членов экипажа, которые погибли при крушении самолёта SSJ-100 под Коломной, может занять один месяц.

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