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Царьград

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Три человека пострадали при обрушении перекрытий на птицефабрике под Новосибирском

Три человека пострадали при обрушении перекрытий на птицефабрике под Новосибирском

О ЧП на территории объекта стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве.В Искитимском районе Новосибирской области на территории строящейся птицефабрики в селе Улыбино пострадали три человека после обрушения перекрытий.

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