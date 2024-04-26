"Манчестер Юнайтед" взял "Кубок Англии" в шестой раз

"Манчестер Юнайтед" выиграл "Кубок Англии", одержав победу над "Манчестер Сити". В решающем матче, состоявшемся на стадионе Уэмбли, "красные демоны" сумели переиграть своих главных конкурентов со счетом 4:2 по пенальти.