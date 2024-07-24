В очередной раз Арбитражный суд Иркутской области встал на сторону предпринимателя и Уполномоченного

В адрес бизнес-омбудсмена обратилась строительная компания с жалобой на действия регионального УФАС, которое вынесло решение о нарушении Закона о защите конкуренции комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования и строительной компанией при проведении электронного аукциона на приобретение детского сада в р.