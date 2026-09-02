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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Локомотива» об Исаеве: «Не хотим видеть его в НХЛ, постараемся сохранить как можно дольше. Но мы ему не враги, он сам оценивает свои возможности»

Президент «Локомотива»  Юрий Яковлев высказался о возможном отъезде Даниила Исаева и  Максима Березкина  в НХЛ.

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