В Белгороде восстановят арт-объекты за 1,5 млн рублей

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который восстановит в Белгороде несколько арт-объектов. Судя по документам, на проспекте Ватутина и в парке Победы отреставрируют арт-объекты «Белгород», а также демонтируют старую подсветку и электропроводку.