Загадка мумии фараона Аменхотепа I: Новые открытия из древности

<p>Научная группа, использующая современные технологии, недавно сделала уникальное открытие, связанное с мумией фараона Аменхотепа I, который правил Древним Египтом примерно в 1525–1504 годах до нашей эры.
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