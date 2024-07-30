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Загадка мумии фараона Аменхотепа I: Новые открытия из древности

Загадка мумии фараона Аменхотепа I: Новые открытия из древности

<p>Научная группа, использующая современные технологии, недавно сделала уникальное открытие, связанное с мумией фараона Аменхотепа I, который правил Древним Египтом примерно в 1525&ndash;1504 годах до нашей эры.

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