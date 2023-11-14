Готовы к диалогу: Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с Путиным Евгения КомароваКанцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц выразил готовность к продолжению диалога с Владимиром Путиным относительно текущего конфликта вокруг Украины.