Готовы к диалогу: Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с Путиным Евгения КомароваКанцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц выразил готовность к продолжению диалога с Владимиром Путиным относительно текущего конфликта вокруг Украины.
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