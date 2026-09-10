ЦРУ: Гофф прогнозирует корейский сценарий для Украины

Ветеран ЦРУ Ральф Гофф допускает, что конфликт на Украине может завершиться временным перемирием по примеру Корейского полуострова.
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