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Татар-информ

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Казанца будут судить за попытку более 30 лет назад застрелить соседа из револьвера

49-летний уроженец Казани предстанет перед судом за совершенное более 30 лет назад покушение на убийство.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли: 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; 6 лет после совершения преступления средней тяжести; 10 лет после совершения тяжкого преступления; 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Исчисление сроков давности начинается со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.
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