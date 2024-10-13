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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас пришел на финал «Мастерса» в Шанхае. Он сидит в ложе Синнера

Алькарас пришел на финал «Мастерса» в Шанхае. Он сидит в ложе Синнера

Карлос Алькарас вместе с семьей пришел на финал «Мастерса» в Шанхае между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

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