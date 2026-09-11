Мнение: «Петер Мадьяр – фигура сложная», – Оксана Дякина

Политолог, политобозреватель, журналист Оксана Дякина прокомментировала в программе «Мнение» заявила, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр будет готов отказаться от жестких позиций относительно Украины, мигрантов и российских энергоносителей, если ему за это заплатит Евросоюз.
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