Лидеры Индии и Китая предложили посредничество для урегулирования украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних контактов с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС предложили содействие в поиске решения украинского кризиса.
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