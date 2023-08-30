«Милан» купит Тареми у «Порту» за 15 млн евро. Клубы договорились

Итальянский клуб близок к приобретению 31-летнего нападающего. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «россонери» согласовали с «Порту» трансфер игрока за 15 миллионов евро, но португальцы еще не дали разрешения на оформление сделки.