«Милан» купит Тареми у «Порту» за 15 млн евро. Клубы договорились

Итальянский клуб близок к приобретению 31-летнего нападающего. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «россонери» согласовали с «Порту» трансфер игрока за 15 миллионов евро, но португальцы еще не дали разрешения на оформление сделки.
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