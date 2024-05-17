На северо-западе Челябинска закроют движение на восемь часов

Из-за спортивных соревнований будет закрыто движение на северо-западе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 19 мая, город присоединится к главному полумарафону России с синхронным стартом «Забег.