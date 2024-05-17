РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Значит Белгород будут долбить, пока весь не снесут!Харьков сейчас бр...
  • Eduard
    Что вы так за преступников Украины переживаете,власть с самого Майдана преступная!СМИ: Россия отдас...
  • Eduard
    А гарантии отменят,когда после Украины займутся самой Европой и присоединят к России!СМИ: Россия отдас...

На северо-западе Челябинска закроют движение на восемь часов

На северо-западе Челябинска закроют движение на восемь часов

Из-за спортивных соревнований будет закрыто движение на северо-западе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 19 мая, город присоединится к главному полумарафону России с синхронным стартом «Забег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх