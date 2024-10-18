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«Не смогли построить государственность»: иноагент Бабченко ставит крест на Украине

«Не смогли построить государственность»: иноагент Бабченко ставит крест на Украине

Украинцы во все периоды своей истории строили анархию, а не реальное государство. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил беглый российский журналист и иногаент Аркадий Бабченко, грозивший въехать в Москву на «Абрамсе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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