«Не смогли построить государственность»: иноагент Бабченко ставит крест на Украине

Украинцы во все периоды своей истории строили анархию, а не реальное государство. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил беглый российский журналист и иногаент Аркадий Бабченко, грозивший въехать в Москву на «Абрамсе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».