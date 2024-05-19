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Губернатор Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества с музеем-заповедником Василия Поленова

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества с музеем-заповедником Василия Поленова

18 мая губернатор Дмитрий Азаров встретился с правнучкой великого русского художника Василия Поленова, директором Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова Натальей Федоровной.

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