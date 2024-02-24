Тренеры «Водника» и «Динамо» подвели итоги вчерашнего матча

Встреча на архангельском «Труде», напомним, закончилась третьим поражением для «жёлто-зелёных» в регулярной части ЧемпионатаНа послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Евгений Иванушкин поздравил всех мужчин с Днём защитника Отечества и отметил, что в праздничный день на стадионе была потрясающая атмосфера.