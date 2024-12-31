Волонтеры работают и в новогодние праздники! Новые выбросы мазута на пляжи Анапы

В предновогодний день и в первый день нового года мероприятия организованы в сокращённом формате. На участках работают мониторинговые и дежурные группы, которые прекратят свою деятельность в 15:00 31 декабря и возобновят её в 12:00 1 января.
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