Имена 10 тысяч татарстанцев уже внесли в Электронную доску почета — это новый цифровой сервис, который пока работает в тестовом режиме, а с 1 августа станет общедоступной — пока платформа еще формируется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии