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ГТРК Татарстан

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Имена 10 тысяч татарстанцев уже внесли в Электронную доску почета

Имена 10 тысяч татарстанцев уже внесли в Электронную доску почета — это новый цифровой сервис, который пока работает в тестовом режиме, а с 1 августа станет общедоступной — пока платформа еще формируется.

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