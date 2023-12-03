Более 840 мероприятий было проведено для военно-патриотического движения «Юнармия» в ЦВО

Для юнармейцев были организованы военно-патриотические смены в детских городских и загородных оздоровительных лагерях, учебно- военные сборы на базе соединений и воинских частей, а также на территории центров «Авангард» и филиалов парка «Патриот».
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