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Закон, порядок, государство

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Более 840 мероприятий было проведено для военно-патриотического движения «Юнармия» в ЦВО

Более 840 мероприятий было проведено для военно-патриотического движения «Юнармия» в ЦВО

Для юнармейцев были организованы военно-патриотические смены в детских городских и загородных оздоровительных лагерях, учебно- военные сборы на базе соединений и воинских частей, а также на территории центров «Авангард» и филиалов парка «Патриот».

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