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Телеканал RTVI

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Миронов обвинил ЦБ в нежелании снижать ключевую ставку

Миронов обвинил ЦБ в нежелании снижать ключевую ставку

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с RTVI назвал глупой и безосновательной идею о том, что доходы россиян снизятся из-за высокой ключевой ставки.

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