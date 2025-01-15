Москвичам пообещали теплый февраль

Предстоящий февраль в Москве и Московской области будет теплым. Такую погоду в заключительный месяц зимы жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
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