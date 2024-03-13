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Добрый Мир

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Предложение Путина вызвало реакцию в Казахстане: "Сразу же начали недовольно верещать"

Предложение Путина вызвало реакцию в Казахстане: "Сразу же начали недовольно верещать"

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press 2 дня назад 16K прочитали "Казахо-укробандеровцы" вновь встают на пути сближения Казахстан с Россией.

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