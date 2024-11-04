Bloomberg: при победе Трампа Маск станет влиятельным другом Си Цзиньпина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший одним из главных спонсоров кампании Дональда Трампа, может получить статус «влиятельного друга» лидера КНР Си Цзиньпина, если республиканец победит на президентских выборах в США.
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