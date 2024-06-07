Студия Red Soul Games представляет новый хоррор Post Trauma для PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2024 году

Студия Red Soul Games и издательство Raw Fury представили новый трейлер своего проекта под названием Post Trauma, сюрреалистического хоррора с фиксированной камерой, напоминающего первые части серии Silent Hill.
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