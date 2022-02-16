В Северной Осетии маломобильный гражданин выразил благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции ОМВД России по Моздокскому району

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Моздокскому району вручили маломобильному 56-летнему постояльцу «Дома милосердия» Анатолию Петровичу Енину долгожданный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.
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